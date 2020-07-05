فرنسا تعيد رفاة 24 مقاوما جزائريا من الحقبة الإستعمارية

2020/07/05 | 08:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمّع جزائريون السبت في العاصمة، عائلات وفرادى، شبابا ومسنين، أمام نعوش تحوي رفات 24 مقاتلا قتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي وجرت إعادتهم من باريس.وضعت النعوش المغطاة بالعلم الوطني على منصات في بهو قصر الثقافة في العاصمة الجزائرية، بعد وصولها الجمعة في طائرة عسكرية.وكان وزير المجاهدين دعا السكان الجمعة الى المجيء والقاء نظرة أخيرة […]

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