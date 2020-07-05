2020/07/05 | 08:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيبدأ اللبنانيون يفقدون صبرهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم، الأمر الذي أدى ببعضهم إلى وضع حد لحياتهم.وسجل لبنان، أمس السبت، ثالث حالة انتحار في أقل من يومين، وذلك من جراء الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الدولة.وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إنه جرى العثور على مواطن متقدم في العمر جثة هامدة في منزله الكائن بمنطقة حوش صور.وأوضحت أن المواطن من مواليده عام 1938، مشيرة إلى أن السلطات وجدت بجانبه مسدسا حربيا.وحضرت عناصر من القوى الأمنية إلى مكان الحادث، حيث فتحت تحقيقا لمعرفة سبب الوفاة.والجمعة، أقدم لبناني على الانتحار بطلق ناري في الرأس في شارع الحمرا، تاركا ورقة رسمية مكتوب عليها «أنا مش كافر..بس الجوع كافر».وفي اليوم نفسه، عثر على جثة مواطن، يعمل سائقا لحافلة ركاب، مشنوقا داخل شقته في الشوف بجبل لبنان.ويشعر كثير من اللبنانيين بإحباط كبير بسبب ما وصلت إليه البلاد، خصوصا مع عدم قدرتهم على تغيير واقعهم، وعدم استجابة الطبقة السياسية ومن هم في موقع المسؤولية لحاجات الناس ومطالبهم.وأثار ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف حالة من اليأس بين اللبنانيين، في وقت حذرت فيه بعض منظمات الإغاثة من تفشي الجوع في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة الاقتصادية ترفع حالات الانتحار في لبنان) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة الاقتصادية ترفع حالات الانتحار في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).