اعتباراً من اليوم.. محافظ البصرة يعلن الشروع بـ «الحظر الجزئي»

2020/07/05 | 08:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأعلن رئيس خلية الأزمة في محافظة البصرة المحافظ اسعد العيداني، اليوم السبت عن تطبيق حظر التجوال الجزئي اعتبارا من يوم غد الأحد.وقال العيداني للمربد ان غداً سيسمح بالحركة اعتبارا من الساعة السادسة صباحاً وحتى السابعة مساءً.ودعا العيداني المواطنين في المحافظة إلى المساهمة بعدم تفشي فيروس كورونا وقال إن ما يهم الحكومة المحلية هي سلامة أهالي المحافظة.وأشار إلى أن من حق خلية الأزمة واللجنة العليا فقط إصدار قرار حظر التجوال او رفعه، مؤكداً في الوقت ذاته أن أيام الخميس والجمعة والسبت حظرا شاملا للتجوال في المحافظة، كما بين أنه من حق خلية الأزمة واللجنة العليا فقط إصدار قرار حظر التجوال أو رفعه.إلى ذلك، زار محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري) لاطلاع على سير العمل في داخل المستشفى.والتقى المحافظ الكوادر الصحية في ردهات الوبائية والاستماع الى بعض الشكاوى من بعض الكوادر الطبية.

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