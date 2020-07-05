الامن النيابية: ما فعلته السفارة الامريكية غير مقبول

2020/07/05 | 08:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت لجنة الامن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الاحد، بالحكومة العراقية عدم الاعتراض عما فعلته السفارة الأميركية، مشيرة الى انه كان من ا...

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