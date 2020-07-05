وزير الصحة: أمر واحد سيؤدي لإنحسار خطر كورونا

2020/07/05 | 08:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أكدَ وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاحد، أنَّ "مؤشرات انحسار الوباء وخروج البلاد من دائرة خطر كورونا تعتمد بالدرجة الأساس على مدى التزام المواطنين بالتعليمات والاجراءات الوقائية والصحية وهي الركن الأساس في احتواء الوباء".وقال التميمي في تصريح صحفي، إنَّ "قطع سلسلة انتشار فيروس كورونا، وخروج البلاد من دائرة خطر الوباء يعتمد بالدرجة الأساس على التزام المواطنين باتباع الارشادات الصحية سواء بالحجر المنزلي أو مراكز الحجر، وفقاً لما يتم إقراره من الطبيب المختص»".وتوقع وزير الصحة "انحسار عدد الإصابات في حال استمرار الالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر من قبل وزارة الصحة وخلية الأزمة», منبهاً على أنَّ «عدم الالتزام الذي تشهده عدد من مناطق بغداد بالإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بحظر التجوال, ومواصلة الممارسات الاجتماعية وفتح المقاهي وإقامة التجمعات والحفلات وغيرها, ستكون له تداعيات سلبية وزيادة في عدد الإصابات».وأكد أنَّ «وزارة الصحة استنفرت كل جهودها وإمكانياتها لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على انتشاره, مع توفير أغلب المستلزمات الخاصة والإمكانيات واتساع خبرة ملاكات الوزارة في التعامل مع الوباء», مبيناً أنَّ «التزام ووعي المواطنين بخطورة الوباء والتقيد بالتعليمات الصحية المتبعة؛ هي الأساس في السيطرة والحد من انتشار سلسلة الفيروس».وأضاف التميمي أنَّ «العراق ملتزم بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة في دول العالم، والوزارة تتعامل مع الملف من خلال لجنة الخبراء والمستشارين فيها، واللجان العلمية في جميع دوائر الصحة متواصلة في التعامل مع البروتوكولات العلاجية وتحديثها وفقاً للتطورات المستجدة»، وزاد أن «وزارة الصحة أبرمت عقوداً كثيرة لتوفير الأدوية والعلاجات المعتمدة عالمياً وضمن البروتوكولات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية».وبشأن ما يسمى بـ «العلاج الروسي»، أكد وزير الصحة أن «بعض الدول أقرت هذا العلاج ضمن البروتوكولات العلاجية وتستخدمه لعلاج المصابين», مشيراً الى أن «الشركة العامة لتسويق الأدوية تدرس كل العلاجات ومدى تأثير استخدامها قبل استيراد أي علاج»، موضحاً أن «اللجان العلمية والاستشارية في الوزارة أقرت استخدام هذا العلاج وسيتم إدراجه ضمن البروتوكول العلاجي المستخدم في علاج المصابين بفيروس كورونا".وكشف وزير الصحة والبيئة عن استحداث ردهة طوارئ بسعة 50 سريراً في مستشفيي الرميثة العام والحسين التعليمي في محافظة المثنى، فضلا عن تجهيز المستشفيات بالاجهزة الطبية الخاصة بغسيل الكلى وتوفير اجهزة وعلاجات خاصة لمرضى السرطان وانجاز المستشفى الألماني ووضعه ضمن أولويات الوزارة.وأضاف أن «الوزارة ستقوم بالتعاون مع العتبة العباسية بإنشاء المركز الميداني بسعة 120 سريراً لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في المثنى، واتخاذ الاجراءات اللازمة ليكون جاهزاً بأسرع وقت ممكن".

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