تحوّلات اقتصادية عميقة ستنجم عن كورونا ووضع ممتاز لأوروبا

2020/07/05 | 08:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد السبت، أنّ الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها تفشي وباء كوفيد-19 ستدخل “تحوّلات عميقة” في الاقتصاد العالمي، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّ أوروبا تتمتع بوضع ممتاز.ورأت لاغارد خلال مشاركتها عبر الفيديو في اللقاءات الاقتصادية لايكس-اون-سين في باريس، أنّ هذه الأزمة ستؤدي إلى تسريع التحولات التي كانت كامنة […]

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