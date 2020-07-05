الكعبي: صمت الحكومة ازاء تطاول السعودية على المرجعية يضع الكثير من علامات الاستفهام

2020/07/05 | 08:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين المحلل السياسي سعد الكعبي، الاحد، ان صمت الحكومة إزاء تطاول الصحيفة السعودية على مقام المرجعية الدينية يضع الكثير من علامات الاستفهام، لافتا الى ان عدم الرد على هذا التجاوز يعد موافقة حكومية على ماصدر من السعودية تجاه المرجعية الدينية.وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المرجعية الدينية تمكنت من دحر الإرهاب […]

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