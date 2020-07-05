نائبة: على الحكومة حل المشاكل الداخلية وانصاف المحافظات “المغذية” للعراق

2020/07/05 | 08:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شددت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ندى شاكر جودت، الأحد، على ضرورة قيام الحكومة بحل المشاكل الداخلية وانصاف المحافظات التي تمثل المغذي الأول للعراق والقضاء على الفوارق والامتيازات التي تمنح لمحافظات دون أخرى.وقالت جودت في تصريح لـ /المعلومة/، ان “معدل الراتب التقاعدي في إقليم كردستان يصل الى مليون دينار في حين المتقاعد في […]

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