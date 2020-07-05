انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020

2020/07/05 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت هيئة قناة السويس المصرية، إن إيرادات القناة انخفضت إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.

والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.

كان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد قال في حزيران إن الإيرادات انخفضت بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في أيار فحسب بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.

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