المركزي للإحصاء: 38.2% مساهمة النفط في الناتج الإجمالي للفصل الأول من 2020

2020/07/05 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، أن مساهمة نشاط النفط الخام خلال الفصل الأول من عام 2020 بلغت 38.2% من اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الأساسية الجارية.

وأضاف الجهاز في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "كميات النفط الخام المصدر خلال الفصل الأول بلغت 347.161 مليون برميل وبمعدل 3.8 مليون برميل يوميا، في حين بلغ معدل سعر البرميل المصدر 45.9 دولار".

وأشار إلى أن "ذلك يفسر انخفاض الأهمية النسبية لنشاط النفط الخام، حيث كانت أسعار النفط الخام المصدر(60.50، 60.10 ) دولار للبرميل للفصلين الأول والرابع من عام 2019 على الترتيب".

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