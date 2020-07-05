العراق: رئيس الوزراء الكاظمي يعفي مسؤول جهاز الأمن الوطني فالح الفياض

2020/07/05 | 08:57 - المصدر: فرانس 24

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أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت تغييرات أمنية، شملت منصب رئيس جهاز الأمن الوطني الذي كان يشغله فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، والمعروف بقربه من إيران.



وعين محله عبد الغني الأسدي القائد السابق في قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد قبل نحو عامين.



كما أقيل الفياض من منصب مستشار الأمن الوطني، الذي شغله منذ 2014، وتم تعويضه بقاسم الأعرجي، وزير الداخلية السابق في حكومة حيدر العبادي.

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