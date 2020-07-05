​الشيخ أحمد القطان: أستهداف السيد السيستاني هو إستهداف لكل علماء المسلمين

2020/07/05 | 09:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" في لبنان ​الشيخ أحمد القطان​، :أستهداف المرجع السيد السيستاني هو إستهداف لكل علماء المسلمين....

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