فيسبوك تطرح خاصية جديدة تكشف المنشورات والأخبار القديمة

2020/07/05 | 09:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت فيسبوك خاصية جديدة قد تحد من نشر الأخبار القديمة، إذ أنك ستجد تنويها للمستخدمين بأنهم سيشاركون مقالا أو خبرا قديما مر عليه 90 يوما.ومن المقرر أن يرى المستخدم إشعارا عند الضغط على زر المشاركة أو Share الخاص بمنشور المقال القديم، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الخاصية ستكون متاحة عند نسخ ولصق […]

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