المالية النيابية: الحكومة لن تقدم ميزانية ومازالت منشغلة باعداد موازنة 2021

2020/07/05 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان تشهد الأيام المقبلة تقديم موازنة 2020، لافتة الى ان الحكومة منشغلة في الوقت الراهن باعداد موازنة 2021.وقال عضو اللجنة جمال احمد لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لاتستطيع تقديم أي موازنة لعام 2020 في ظل موارد شهرية تبلغ 2.8 مليار دولار، في وقت تحتاج الموازنة التشغيلية على الأقل الى […]

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