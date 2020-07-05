وزير الاتصالات :عمليات الصدمة برزت اهمية شركات القطاع الخاص

2020/07/05 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ وزير الاتصالات اركان شهاب الشيباني أن عمليات الصدمة اوقفت هدر المليارات من ايرادات الدولة، بينما كشف عن الدور الكبير لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الانترنت في مساندة تلك العمليات.

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