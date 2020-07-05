وزير الصحة: قطع سلسلة انتشار كورونا مرتبط بالتزام المواطنين

2020/07/05 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ وزير الصحة حسن التميمي أنَّ «مؤشرات انحسار الوباء وخروج البلاد من دائرة خطر كورونا تعتمد بالدرجة الأساس على مدى التزام المواطنين بالتعليمات والاجراءات الوقائية والصحية وهي الركن الأساس في احتواء الوباء»، وبينما توقعت خلية الأزمة النيابية أنْ تشهدَ الأيام القليلة المقبلة صناعة العلاج الروسي داخل المصانع العراقية وبيد ملاكات طبية مختصة، بينت أنَّ ما يشاع من بيع البلازما بمبالغ خيالية مجرد «أخبار كاذبة» مؤكدة أنَّ العراقي معروف بكرمه.

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