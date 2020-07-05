2020/07/05 | 09:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، الشائعات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرضه للطعن في مُشاجرة.ونشر بيكا فيديو عبر انستجرام، نفى صحة الشائعة تماماً، وقال: “اللي قال حمو بيكا في الانعاش، أنا بخير وبسلامة وفي اللانش في البحر بصيف وكل حاجة”.وأضاف: “متخفوش عليا أنا بخير وسلامة ولما هموت الروح هتطلع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تعرض حمو بيكا للطعن أثناء مشاجرة؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تعرض حمو بيكا للطعن أثناء مشاجرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).