وفاة فلسطينيين اثنين داخل العراق بفيروس كورونا


وفاة فلسطينيين اثنين داخل العراق بفيروس كورونا
2020/07/05 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الخارجية الفلسطينية: وفاة فلسطينيين اثنين داخل العراق بفيروس كورونا

 

يتبع.

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