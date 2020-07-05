2020/07/05 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة فلسطينيين اثنين داخل العراق بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الخارجية الفلسطينية: وفاة فلسطينيين اثنين داخل العراق بفيروس كورونا
يتبع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة فلسطينيين اثنين داخل العراق بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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