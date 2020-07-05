وزير الصحة يتوقع ازدياد إصابات كورونا ويتحدث عن خروقات مستمرة للإجراءات الوقائية

2020/07/05 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكدَ وزير الصحة حسن التميمي أنَّ مؤشرات انحسار الوباء وخروج البلاد من دائرة خطر وباء كورونا تعتمد بالدرجة الأساس على مدى التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "قطع سلسلة انتشار فيروس كورونا، وخروج البلاد من دائرة خطر الوباء يعتمد بالدرجة الأساس على التزام المواطنين باتباع الإرشادات الصحية سواء بالحجر المنزلي أو مراكز الحجر، وفقاً لما يتم إقراره من الطبيب المختص".وتوقّع وزيرُ الصحة "انحسار عدد الإصابات في حال استمرار الالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة وخلية الأزمة", منبهاً على أنَّ "عدم الالتزام الذي تشهده عدد من مناطق بغداد بالإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بحظر التجوال, ومواصلة الممارسات الاجتماعية وفتح المقاهي وإقامة التجمعات والحفلات وغيرها, ستكون له تداعيات سلبية وزيادة في عدد الإصابات".وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس السبت (4 تموز 2020) تسجيل 106 حالات وفاة و 2334 اصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

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يتبع.



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بغداد اليوم ـ الديوانية

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وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية إن هذا التار

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