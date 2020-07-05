فلسطين تسجل أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا

2020/07/05 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت دراسة جديدة قام بها موقع “corona.ps”، أن فلسطين تصدرت قائمة دول العالم، خلال الأسبوع الماضي، من حيث نسبة زيادة عدد الوفيات جراء فيروس كورونا.وأظهر الموقع أن فلسطين سجلت 12 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، أي بزيادة 240%.وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما […]

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