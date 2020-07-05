الطقس.. استمرار الأجواء الساخنة هذا الاسبوع والمحافظات تعيش حرارة ملتهبة

2020/07/05 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات الطقس، إلى استمرار الأجواء الحارة خلال هذا الاسبوع، بسبب اشتداد تعمق المنخفض الحراري العربي. وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في بيان إنه “تستمر الأجواء الحارة خلال هذا الاسبوع ولا بوادر لوجود انخفاض حتى يوم الجمعة المقبل والسبب هو اشتداد تعمق المنخفض الحراري العربي في الطبقة السطحية اضافة لزيادة التسخين الشمسي وتجمع الهواء الحار […]

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