العراق يقر الدواء الروسي لعلاج مصابي كورونا

2020/07/05 | 09:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، عن إقرار الدواء الروسي الخاص بعلاج مصابي فيروس كورونا، فيما بين أن مؤشرات انحسار الوباء وخروج البلاد من دائرة خطر كورونا تعتمد بالدرجة الأساس على مدى التزام المواطنين بالتعليمات والاجراءات الوقائية والصحية وهي الركن الأساس في احتواء الوباء.وقال التميمي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “قطع سلسلة […]

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