العدل تحذر من تفشي “كورونا” وتؤكد اصابة 31 سجيناً بالفايروس التاجي

2020/07/05 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حــذرت وزارة الـعـدل، الاحد، مـن اتـسـاع تـفـشـي فيروس كـورونـا في الـسـجـون، بـعـد تسجيل31 إصـابـة فـي سجن الكرخ ببغداد بالفيروس. وقال مدير دائرة اصلاح الاحداث في وزارة العدل، كامل أمين في تصريح إن “الدائرة اتخذت الإجراءات اللازمة منذ شباط الماضي بما لديها من إمكانات متواضعة لحماية الاحداث من جائحة كورونا”. وأشــار إلـى أنـه “نـظـرا لتسجيل إصـابـات […]

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