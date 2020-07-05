عشرة تطبيقات وسبعة ألعاب أندرويد مدفوعة متاحة الآن مجانًا

2020/07/05 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، حيث ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي لنظام اندرويد.10 تطبيقات هي : Face Animator Photo Deformer Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم NT Calculator Extensive Calculator Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم Applocker & […]

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