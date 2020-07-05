الرئيس الامريكي: 99% من الإصابات بفيروس كورونا

2020/07/05 | 09:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن 99٪ من حالات فيروس كورونا "غير ضارة على الإطلاق"، وذلك للتقليل من خطورة الزيادة القياسية في عدد الإصابات التي تشهدها بلاده في الأيام الأخيرة.وأضاف ترامب في تصريح، في البيت الأبيض، أنه تم إجراء اختبارات على حوالي 40 مليون شخص، وأظهرت أن 99 ٪ من الإصابات بفيروس كورونا "غير ضارة على الإطلاق".وعزى ترامب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في بلاده، حيث تجاوزت الحصيلة اليومية 50 ألف مصاب، إلى زيادة الاختبارات.وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، 2.8 مليون إصابة، فيما توفي حوالي 130 ألف شخص في البلاد.

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