قتلى ومفقودون جراء الفيضانات جنوب اليابان

2020/07/05 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأحد بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جزيرة كيوشو بجنوب اليابان أدت إلى قتل 16 شخصا وفقد 13 آخرين وذلك في الوقت الذي تتوقع فيه وكالة الأرصاد الجوية استئناف الأمطار الغزيرة بحلول المساء.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه يخشى أن يكون 14 شخصاً آخرين قد قتلوا عندما […]

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