2020/07/05 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية السبت أنّ السلطات باشرت إجراء فحوصات طبيّة لـ 180 مهاجراً عالقين على متن السفينة الإنسانية “أوشن فايكينغ” التي أنقذتهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، مشيراً إلى أنّه عقب الفحوصات سيتم نقل المهاجرين إلى سفينة للحجر الصحّي في صقلية.وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه إنّ أفراد الطاقم الطبي الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تجري فحوصات طبية للمهاجرين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تجري فحوصات طبية للمهاجرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).