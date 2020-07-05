بعد ان بلغ راس مال المصارف الخاصة اكثر من 15 تريليون ..سؤال : من اين لك هذا؟

2020/07/05 | 10:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة المصارف الخاصة عن حجم السيولة الماليةللقطاع المصرفي العراقي ، مؤكدة ان رأس مال المصارف العاملة داخل البلد قد بلغ اكثر من 15 تريليون دينار.السؤال المهم الذي يطرح نفسه على كل المهتمين بالقطاع المصرفي في العراق : كيف استطاعت المصارف الاهلية ان تزيد رأس مالها بهذه الكمية وبهذه الارقام خلال فترة قصيرة لم […]

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