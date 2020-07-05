المالية النيابية تنفي سبب غريب لتأخير الصرف،، وهذه “بشارة الرواتب” للأشهر الثلاثة القادمة

2020/07/05 | 10:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نفى عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي، اليوم الاحد، أن يكون عارض تأخر رواتب الموظفين بعد المصادقة على قانون الاقتراض هو عدم تحويل العملة.واضاف الدراجي في تصريحات صحفية، ان “السيولة متوفرة لدى البنك المركزي وقد حول المبالغ المطلوبة إلى المصارف الرئيسة ويجب أن تطلق الرواتب يوم غد أو بعده، لن […]

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