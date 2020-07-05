وزير الصحة يتحدث عن “خبرة كورونا”،، وأعلان جديد بشأن العلاج الروسي

2020/07/05 | 10:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لم يحسم وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، اليوم الاحد، مصير العقار افيفافير الروسي لعلاج كورونا، مبيناً ان الشركات الحكومية العراقية لاتزال تدرس عملية تصنيعه من عدمها.وقال التميمي في تصريحات للصحيفة الرسمية، تابعته “يس عراق”، أن “قطع سلسلة انتشار فيروس كورونا، وخروج البلاد من دائرة خطر الوباء يعتمد بالدرجة الأساس على […]

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