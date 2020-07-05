مع السيد محمد علاوي في برنامج الفكر لكم - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/05 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن أي حركة اجتماعية تولد ..



تولد معها بذرة فنائها وموتها ..



المجتمع حينما يدخل مرحلة جديدة تولد معه عاداته وتقاليده ومسيرته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصبح ذات طابع تقدمي في واقع المرحلة الجديدة وبما أن أي شيء في الوجود يولد وينشأ ويترعرع ثم يفنى ويموت ومن ثم تولد أجيال جديدة تحمل أفكار وطبائع جديدة تتناقض مع الطبائع والتقاليد التي تسود المجتمع القديم التي تصبح عائق ومعرقل أمام الأجيال الجد ......





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