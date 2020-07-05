مطالب الفلاحين بالمغرب بالمحافل الدولية - النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

2020/07/05 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين رسالة مفتوحةإلى السيد الأمين العام للأمم المتحدةالمفوضية السامية لحقوق الإنسانشكايةضد الحكومة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير الداخلية ووزير الفلاحة والمياه والغابات.موضوع الشكاية : مس الحق في الحياة، الحقوق الأساسية، الحق في البيئة والتنمية.الوقائع :ــــ تم تجديد المكتب الوطني في 25 يونيو 2015 وتحملت مسؤولية الكاتب العام الوطني لهذه النقابة.



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