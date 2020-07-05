ترامب يحمل الصين مسؤولية انتشار فايروس كورونا ويطالب بمحاسبتها

2020/07/05 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..سجلت الولايات المتحدة، مساء السبت، أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، فيما جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومه على الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في العالم، مؤكّداً أنّه يجب “محاسبتها”.وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً ، أنه “في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ […]

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