OnePlus تدخل عالم أجهزة التلفاز الذكية بأسعار منافسة

2020/07/05 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن عملاق الصناعة التقنية OnePlus عن طرح 3 نماذج جديدة من أجهزة التلفاز الذكية بأسعار منافسة.أول جهازين من نوع OnePlus TV Y1 جاءا بشاشات LCD بدقة عرض (01920/1080) بيكسل تشغلان نحو 93% من مساحة الواجهة الأمامية.وحصل هذان التلفازان على منظومة صوت مدعمة بمكبرات باستطاعة 20 واطا، وعلى تقنية Dolby Audio، وتقنية Dolby […]

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