الصين تطلق قمرا صناعيا لدراسة البيئة الفضائية

2020/07/05 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلقت الصين، اليوم الأحد، قمرا صناعيا لدراسة بيئة الفضاء وإجراء تجارب تكنولوجية ذات صلة، إلى المدار المخطط له من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد.ووفقا لوكالة “شينخوا” فقد تم إطلاق القمر الصناعي، وهو الثاني من سلسلة شييان-6، بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي في الساعة 7:44 صباحا (بتوقيت […]

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