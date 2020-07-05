واسط تطالب بصرف مستحقات المزارعين لمحصولي الحنطة والشعير

2020/07/05 | 10:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية في واسط الحكومة المحلية بضرورة صرف مستحقات المزارعين لهذا الموسم من المحاصيل المسوقة من الحنطة والشعير.وقال أمين سر الاتحاد محمد كويس، ان اعداد قليلة من المزارعين من الذين تم تسويق محاصيلهم في الايام الأولى من الحصاد فقط هم من تسلموا مستحقاتهم المالية.كما دعا رئيس اللجنة العليا للزراعة في […]

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