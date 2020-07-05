رابطة مدرسي الحوزة العلمية تندد باساءة الصحيفة السعودية للمرجعية الدينية

2020/07/05 | 10:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة إساءة صحيفة الشرق الاوسط السعودية للمرجعية الدينية في النجف الاشرف بالعراق....

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