رجاء الجداوي تستسلم لكورونا بعد صراع تعدى 40 يوماً

2020/07/05 | 10:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيبت الممثلة الراحلة بالفيروس نهاية أيار مايو وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس

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