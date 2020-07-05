الفايز : العراق بحاجة إلـى الانفتاح على جميع بلدان المنطقة والعالم

2020/07/05 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ، إن الزيارات الدبلوماسية والتجارية التي تقوم بها الوفود الرسمية العراقية ستعزز مكانة البلاد الاقتصادية.وقال عضو اللجنة عامر الفايز، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، أن العراق بحاجة إلـى الانفتاح على جميع بلدان المنطقة والعالم لتوطيد وتطوير علاقاته بها”، مؤكداً أن “زيـارة الوفد العراقي الـى […]

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