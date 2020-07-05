ارتفاع وتيرة الاعمال المتوقفة في المدينة الرياضية

2020/07/05 | 10:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة المهندس نجم عبد الواحد ارتفاع نسب الانجاز في معظم اعمال الإكمالات المتوقفة في المشاريع التابعة لمدينة البصرة الرياضية عقب الاتفاق مع الشركة المنفذة على اعادة انجاز ملحقات مهمة، واخرى تتعلق بأعمال الترميم والصبغ.

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