الخارجية النيابية تحذر من تحول السفارة الأميركية الى “معسكر”

2020/07/05 | 10:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفائز ، الاحد ، على إجراء السفارة الأمريكية تدريبات عسكرية داخل المنطقة الخضراء، محذرا من تحول السفارة الأميركية الى معسكر.وقال الفائز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قيام السفارة الأمريكية في بغداد بإجراء تدريبات عسكرية دون موافقة الحكومة يعد تهديدا لسيادة البلاد”.وأضاف أن “استمرار تمادي السفارة الأمريكية […]

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