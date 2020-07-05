تظاهرة في بغداد تنديدا باساءة الإعلام السعودي للسيد السيستاني

2020/07/05 | 10:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تظاهر المئات من المواطنين، الأحد، تنديدا باساءة الاعلام السعودي للمرجع الديني السيد علي السيستاني وسط العاصمة بغداد.وقال مراسل /المعلومة/، إن المئات احتشدوا وسط العاصمة بغداد في تظاهرة كبيرة للتنديد باساءة صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية للسيد السيستاني.وأضاف، أن المتظاهرين رفعوا شعارات منددة بسياسات “ال سعود” وتدخلات السعودية في الشؤون الداخلية للعراق وتجاوز اعلامها […]

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