خلية الاعلام الامني : الصاروخ الذي استهدف الخضراء انطلق من منطقة علي الصالح

2020/07/05 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ان الصاروخ الذي استهدف المنطقة الخضراء انطلق من منطقة علي الصالح .وذكرت الخلية في بيان ، ان الصاروخ سقط بجوار احد المنازل بالقرب من قناة بلادي الفضائية ، مما ادى لجرح طفل وحصول اضرار في المنزل”.واضافت : ” ان القوات الامنية تمكنت من احباط هجوم آخر في منطقة ام […]

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