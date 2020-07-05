2020/07/05 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف عن نفسه مستشهدا بكلام المرشد الأعلى بعد أن قاطعه نواب البرلمان متهمينه بالتلفيق والكذب عند تقديمه إحاطة حول السياسة الخارجية للحكومة.وفي كلمته أمام البرلمان اليوم الأحد رد ظريف على اتهامه بالكذب قائلا: “سأفدي بنفسي حتى مقابل إهاناتكم، أنتم تتهمونني بالكذب لكني أترفع عن إهانتكم، والمرشد الأعلى وصفني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يشن هجوماً على نواب ايرانيين ويستشهد بكلام المرشد الاعلى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف يشن هجوماً على نواب ايرانيين ويستشهد بكلام المرشد الاعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).