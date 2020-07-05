برشلونة سيحل ضيفاً على نظيره فياريال ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني

2020/07/05 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يحل نادى برشلونة ضيفاً على نظيره فياريال مساء اليوم فى المباراة التي تجمعهما بملعب لا سيراميكا ضمن مباريات الجولة 34 من منافسات الدوري الإسباني.ويحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد فريق فياريال في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.ولن يكون هناك أي بديل أمام البارسا سوى تحقيق الفوز […]

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