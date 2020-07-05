وزارة الصحة تقر استخدام العلاج الروسي في علاج فيروس كورونا

2020/07/05 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم الأحد، (5 تموز 2020)، عن إقرار اللجان العلمية والاستشارية في الوزارة استخدام العلاج الروسي، مضيفاً، أنه سيدرج ضمن البروتوكول العلاجي المستخدم في علاج المصابين بفيروس كورونا.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن التميمي قوله: … Readmore

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