العدل العراقية تحذر من اتساع تفشي فيروس كورونا في السجون

2020/07/05 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد (5 تموز 2020)، من اتساع تفشي فيروس كورونا في السجون بعد تسجيل إصابة 31 حدثاً في سجن الكرخ ببغداد، مؤكدة أنَّ امكانات مواجهة الجائحة محدودة.ونقلت جريدة الصباح عن مدير دائرة إصلاح الأحداث في … Readmore

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