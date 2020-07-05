ايران تحدد الفئات المسموح بدخولها إلى اراضيها من العراقيين

2020/07/05 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف القنصل الايراني في بغداد ،عباس احميدي، الأحد، 05 تموز، 2020، عن الفئات المسموح بدخولها إلى الا...





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