رأسمال المصارف الخاصة يتجاوز الـ 15 تريليون دينار

2020/07/05 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن حجم القطاع المصرفي العراقي، مؤكدة أن رأس مال المصارف العامل...





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