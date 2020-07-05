2020/07/05 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشفت خلية الإعلام الامني، الأحد، 05 تموز، 2020، تفاصيل إطلاق صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء يوم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإعلام الأمني تكشف تفاصيل إطلاق صاروخ كاتيوشا على الخضراء وتؤكد إحباط هجوم آخر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإعلام الأمني تكشف تفاصيل إطلاق صاروخ كاتيوشا على الخضراء وتؤكد إحباط هجوم آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).